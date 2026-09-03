На 68-м году жизни умер актер сериала «Обитель» Андрей Светоносов

Об этом стало известно 2 сентября от Вологодского драматического театра, где артист служил более 30 лет. В сообщении театра отмечается, что за свою карьеру Светоносов создал множество запоминающихся сценических образов, включая Оракула в спектакле «Сиреневое платье Валентины» и Заморыша в «Сне в летнюю ночь». Также он сыграл Старца в постановке «Карамазовы и ад» и могильщика в «Гамлете». Андрей Светоносов также снимался в кино и сериалах, среди которых «Завещание Ленина», «Банкрот», «Гамлет», «Золотой транзит» и «Великолепная пятерка — 5». Прощание с актером состоится 4 сентября в 10:00 в храме Константина и Елены в Вологде.

1 сентября на 68-м году жизни ушел из жизни актер Андрей Светоносов, известный по ролям в сериале «Обитель» и других популярных проектах. Об этом стало известно 2 сентября от Вологодского драматического театра, где артист служил более 30 лет.

В сообщении театра отмечается, что за свою карьеру Светоносов создал множество запоминающихся сценических образов, включая Оракула в спектакле «Сиреневое платье Валентины» и Заморыша в «Сне в летнюю ночь». Также он сыграл Старца в постановке «Карамазовы и ад» и могильщика в «Гамлете».

Андрей Светоносов также снимался в кино и сериалах, среди которых «Завещание Ленина», «Банкрот», «Гамлет», «Золотой транзит» и «Великолепная пятерка — 5».

Прощание с актером состоится 4 сентября в 10:00 в храме Константина и Елены в Вологде.

Фото: Вологодский драматический театр.