Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
22°
Сбт, 05
19°
Вск, 06
17°
ЦБ USD 86.89 -0.11 04/09
ЦБ EUR 100.6 -0.23 04/09
Нал. USD 87.00 / 87.50 04/09 10:55
Нал. EUR 102.00 / 101.69 04/09 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
Вчера 13:32
1 561
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
2 сентября 2026 16:20
2 145
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 856
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 274
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На 68-м году жизни умер актер сериала «Обитель» Андрей Светоносов
Об этом стало известно 2 сентября от Вологодского драматического театра, где артист служил более 30 лет. В сообщении театра отмечается, что за свою карьеру Светоносов создал множество запоминающихся сценических образов, включая Оракула в спектакле «Сиреневое платье Валентины» и Заморыша в «Сне в летнюю ночь». Также он сыграл Старца в постановке «Карамазовы и ад» и могильщика в «Гамлете». Андрей Светоносов также снимался в кино и сериалах, среди которых «Завещание Ленина», «Банкрот», «Гамлет», «Золотой транзит» и «Великолепная пятерка — 5». Прощание с актером состоится 4 сентября в 10:00 в храме Константина и Елены в Вологде.

1 сентября на 68-м году жизни ушел из жизни актер Андрей Светоносов, известный по ролям в сериале «Обитель» и других популярных проектах. Об этом стало известно 2 сентября от Вологодского драматического театра, где артист служил более 30 лет.

В сообщении театра отмечается, что за свою карьеру Светоносов создал множество запоминающихся сценических образов, включая Оракула в спектакле «Сиреневое платье Валентины» и Заморыша в «Сне в летнюю ночь». Также он сыграл Старца в постановке «Карамазовы и ад» и могильщика в «Гамлете».

Андрей Светоносов также снимался в кино и сериалах, среди которых «Завещание Ленина», «Банкрот», «Гамлет», «Золотой транзит» и «Великолепная пятерка — 5».

Прощание с актером состоится 4 сентября в 10:00 в храме Константина и Елены в Вологде.

Фото: Вологодский драматический театр.