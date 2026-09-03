Мошенники с помощью ИИ начали выдавать себя за классных руководителей

Школьников и их родителей предупредили о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта. О новой схеме сообщили в столичном департаменте образования и науки. Злоумышленники подделывают голос и речь классного руководителя, после чего просят перевести деньги или назвать код из СМС. Мошенники могут имитировать знакомый голос, чтобы убедить родителей или школьников выполнить их просьбу.

Школьников и их родителей предупредили о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта. О новой схеме сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Злоумышленники подделывают голос и речь классного руководителя, после чего просят перевести деньги или назвать код из СМС.

Мошенники могут имитировать знакомый голос, чтобы убедить родителей или школьников выполнить их просьбу.

Россиян призвали не доверять неожиданным сообщениям и звонкам и перепроверять информацию напрямую у учителя или других представителей школы.