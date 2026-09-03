Минздрав планирует обновить порядок проведения диспансеризации взрослых россиян

Минздрав РФ готовит изменения в порядок профилактических медосмотров и диспансеризации. В частности, будут добавлены анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, УЗИ брюшной аорты, консультация медицинского психолога. Также уточнят критерии направления на низкодозную компьютерную томографию лёгких и вводятся новые скрининги. Кроме того, регионы смогут оснащать медорганизации системами поддержки принятия врачебных решений с использованием ИИ.

Минздрав планирует обновить порядок проведения диспансеризации взрослых россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Минздрав РФ готовит изменения в порядок профилактических медосмотров и диспансеризации. В частности, будут добавлены анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, УЗИ брюшной аорты, консультация медицинского психолога. Также уточнят критерии направления на низкодозную компьютерную томографию лёгких и вводятся новые скрининги.

Кроме того, регионы смогут оснащать медорганизации системами поддержки принятия врачебных решений с использованием ИИ.