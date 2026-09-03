Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение
Его разместили на сайте регионального ведомства. Отмечается, что на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м. Непогода сохранится ночью и утром 4 сентября.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства.
Отмечается, что на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м.
Непогода сохранится ночью и утром 4 сентября.