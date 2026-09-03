Маршрутка насмерть сбила женщину в Дагестане

По данным полиции, 27-летний житель Махачкалы, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь по выделенной полосе, совершил наезд на 58-летнюю жительницу Хасавюртовского района, переходившую проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия..