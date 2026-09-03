Кравцов: никакого искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса нет

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что девятиклассников не будут искусственно выдавливать из школ. По его словам, отбор в профильные 10-е классы допустим при углубленном изучении отдельных предметов, но не должен мешать ученикам продолжить обучение в школе, пишет «Интерфакс». «Каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования», — сказал Кравцов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что девятиклассников не будут искусственно выдавливать из школ. По его словам, отбор в профильные 10-е классы допустим при углубленном изучении отдельных предметов, но не должен мешать ученикам продолжить обучение в школе, пишет «Интерфакс».

"Каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования", — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил, что одновременно растет интерес школьников к среднему профессиональному образованию. По его словам, сейчас более 60% девятиклассников выбирают колледжи и техникумы.

Кравцов связал такой выбор с современными образовательными программами, высокотехнологичным оборудованием и перспективами трудоустройства. Он также сообщил, что по поручению президента Владимира Путина министерство работает над созданием современных условий для обучения.