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Импорт мощных подержанных авто в России сократился до исторического минимума
Импорт подержанных автомобилей с мощностью свыше 160 лошадиных сил в России в августе сократился до исторического минимума, составив всего 2,3% от общего объема ввоза б/у иномарок. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает «Прайм». Аналитик отметил, что в 2025 году доля таких автомобилей достигала почти половины (46%) российского импорта подержанных легковых машин, а в октябре-ноябре, перед введением льготного утильсбора, их доля превышала две трети (67%). Целиков подчеркнул, что снижение импорта мощных автомобилей наблюдается с начала текущего года: в январе их доля составляла 5,8%, в июне — 3%, а в августе достигла рекордно низких 2,3%.

Импорт подержанных автомобилей с мощностью свыше 160 лошадиных сил в России в августе сократился до исторического минимума, составив всего 2,3% от общего объема ввоза б/у иномарок. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает «Прайм».

Аналитик отметил, что в 2025 году доля таких автомобилей достигала почти половины (46%) российского импорта подержанных легковых машин, а в октябре-ноябре, перед введением льготного утильсбора, их доля превышала две трети (67%).

Целиков подчеркнул, что снижение импорта мощных автомобилей наблюдается с начала текущего года: в январе их доля составляла 5,8%, в июне — 3%, а в августе достигла рекордно низких 2,3%.