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Двух рязанцев отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков
Рязанский районный суд приговорил двух жителей региона к 9 и 9,5 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Было установлено, что не позднее августа 2025 года мужчины 1992 и 1990 годов рождения вступили в сговор с неустановленными лицами для распространения наркотиков в Рязанской области. Они получили запрещенные вещества из тайника, расфасовали их и разместили часть наркотиков в другие тайники-закладки для дальнейшего сбыта.

Рязанский районный суд приговорил двух жителей региона к 9 и 9,5 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Было установлено, что не позднее августа 2025 года мужчины 1992 и 1990 годов рождения вступили в сговор с неустановленными лицами для распространения наркотиков в Рязанской области. Они получили запрещенные вещества из тайника, расфасовали их и разместили часть наркотиков в другие тайники-закладки для дальнейшего сбыта.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УМВД России по Рязанской области.

В суде оба подсудимых полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Одному из осужденных назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 200 тыс. рублей, второму — 9 лет лишения свободы и штраф 150 тыс. рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.