Двоих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 272 нарушения ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно. В ходе рейдов также выявлено 32 нарушения, которые совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлено 41 нарушение, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.

Двоих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Всего за сутки в регионе выявили 272 нарушения ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

В ходе рейдов также выявлено 32 нарушения, которые совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлено 41 нарушение, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.