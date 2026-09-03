ЦБ сохранил курс доллара выше 86 рублей на 4 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 4 сентября на уровне ₽86,8872. Об этом пишет РБК. Курс евро составил ₽100,5980, а юаня — ₽12,9191. По сравнению с курсами, установленными на 3 сентября, доллар подешевел на 10,91 копейки, евро — на 23,07 копейки, а юань — на 0,26 копейки. На предыдущий день курс доллара составлял ₽86,9963, евро — ₽100,8287, юань — ₽12,9217.