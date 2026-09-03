Axios: пожилые впервые численно превзошли детей младше пяти лет

Число людей в возрасте 65 лет и старше в мире впервые превысило количество детей в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США. Тенденция связана со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни. По прогнозам, число людей старше 65 лет увеличится с 852 млн в 2025 году до 2 млрд к 2060 году. При этом население Земли продолжит расти. К 2060 году его численность может достичь 10,23 млрд человек.

Число людей в возрасте 65 лет и старше в мире впервые превысило количество детей в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США.

Тенденция связана со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни. По прогнозам, число людей старше 65 лет увеличится с 852 млн в 2025 году до 2 млрд к 2060 году.

При этом население Земли продолжит расти. К 2060 году его численность может достичь 10,23 млрд человек.

Исследователи Американского института предпринимательства заявили, что мировой уровень рождаемости в 2026 году, вероятно, впервые опустился ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Они проанализировали данные по 236 странам с 1950 года и обнаружили долгосрочное снижение рождаемости в 219 из них.

При сохранении нынешней динамики население планеты, по оценке исследователей, будет расти еще около 30 лет за счет демографической инерции. Затем оно может достичь пика примерно в 9 млрд человек около 2056 года и начать сокращаться.