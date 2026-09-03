А что в кино? «Не по-детски», «Мой папа — медведь 2» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедия «Не по-детски» (Россия). Популярный телеведущий Марк Николаев после скандала в прямом эфире отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чтобы вернуть себе репутацию. Однако попытка «исправить ситуацию» сталкивает его с реальной жизнью за пределами телекамер и заставляет пересмотреть свои взгляды.

Биографическая драма «Тони» (США). 19-летний Тони приезжает в Провинстаун с мечтой стать писателем и желанием покорить девушку, а случайная подработка на кухне местного ресторана превращает его каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса и страсти. Это история о лете, которое навсегда изменило его жизнь.

Семейная комедия «Мой папа — медведь 2» (Россия). Повзрослевшая Маша решает устроить личную жизнь своему папе Мише, но из-за ссоры сбегает в лес и оказывается в компании маленького медвежонка, чьих родителей похитили браконьеры. В ходе приключений Маша понимает, как непросто быть родителем и воспитывать детей.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».