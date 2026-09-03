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17-летний подросток устроил теракт на железной дороге в Рязанской области
Отмечается, что 27 августа обвиняемый, действуя под воздействием угроз, поступивших от кураторов через мессенджер, приобрёл легковоспламеняющуюся жидкость, с которой проследовал на один из участков перегона железнодорожных станций. Молодой человек поджег батарейный шкаф, предназначенный для размещения аккумуляторов резервного питания устройств на железной дороге. Затем скрылся. Следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и ФСБ задержали юношу. Его обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Судом задержанному избрана мера пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

17-летний подросток устроил теракт на железной дороге в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что 27 августа житель Рязани, действуя под воздействием угроз, поступивших от кураторов через мессенджер, приобрёл легковоспламеняющуюся жидкость, с которой проследовал на один из участков перегона железнодорожных станций.

По данным следствия, молодой человек поджег батарейный шкаф, предназначенный для размещения аккумуляторов резервного питания устройств на железной дороге. Затем скрылся.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и ФСБ задержали юношу. Его обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Фото и видео: официальный Telegram-канал СК РФ.