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11 улиц в Рязани остались без электричества
В 08:20 3 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах: Великанова; Юбилейная; Московское шоссе; Ветеринарная; Коломенская; 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд; Сельскохозяйственный переулок. Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.

11 улиц в Рязани остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 08:20 3 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:

  • Великанова;
  • Юбилейная;
  • Московское шоссе;
  • Ветеринарная;
  • Коломенская;
  • 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд;
  • Сельскохозяйственный переулок.

Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.

Обновлено: свет в дома дали в 09:36.