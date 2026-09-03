11 улиц в Рязани остались без электричества
В 08:20 3 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах: Великанова; Юбилейная; Московское шоссе; Ветеринарная; Коломенская; 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд; Сельскохозяйственный переулок. Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.
11 улиц в Рязани остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 08:20 3 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:
- Великанова;
- Юбилейная;
- Московское шоссе;
- Ветеринарная;
- Коломенская;
- 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд;
- Сельскохозяйственный переулок.
Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.
Обновлено: свет в дома дали в 09:36.