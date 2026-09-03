1 сентября из многоквартирного дома в Рязани эвакуировали 20 человек

Пожар случился 1 сентября в квартире на улице Гоголя. Информация диспетчеру поступила в 22:37. В тушении участвовали 13 человек, четыре спецмашины. Огнем повреждена комната. При пожаре пострадал мужчина 1989 года рождения. Его госпитализировали. Эвакуировано 20 человек. Площадь возгорания составила девять квадратных метров.

В Рязани при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар случился 1 сентября в квартире на улице Гоголя. Информация диспетчеру поступила в 22:37. В тушении участвовали 13 человек, четыре спецмашины. Огнем повреждена комната.

При пожаре пострадал мужчина 1989 года рождения. Его госпитализировали. Эвакуировано 20 человек.

Площадь возгорания составила девять квадратных метров.