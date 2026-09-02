Всего четыре автобуса работают на маршрутке № 99 в Рязани

Всего четыре автобуса работают на маршрутке № 99 в Рязани. Об этом сообщили в горадминистрации в ответ на жалобы на слишком большие интервалы движения общественного транспорта по этому направлению. В городской администрации объяснили, что проблема связана с нехваткой водителей, из-за чего на линию выходит минимальное количество машин. При этом, как отметили в комментарии, перевозчика уже предупредили о необходимости в кратчайшие сроки исправить положение и наладить стабильное движение автобусов.

Всего четыре автобуса работают на маршрутке № 99 в Рязани. Об этом сообщили в горадминистрации в ответ на жалобы на слишком большие интервалы движения общественного транспорта по этому направлению.

В городской администрации объяснили, что проблема связана с нехваткой водителей, из-за чего на линию выходит минимальное количество машин.

При этом, как отметили в комментарии, перевозчика уже предупредили о необходимости в кратчайшие сроки исправить положение и наладить стабильное движение автобусов.