ВС РФ ударили по логистическим центрам ВСУ в Киевской области

Удары в течение дня наносили высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА. В результате поражены: логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое в Киевской области, откуда распределяли военные грузы; логистический центр «ФМ Логистик Днепр» в районе населенного пункта Дударков в Киевской области, в складах которого хранили товары двойного назначения, а также комплектующие беспилотников; логистический центр в населенном пункте Корчеватое в Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение и распределение грузов для ВСУ; в порту Черноморск — морское судно типа «сухогруз» с военным имуществом для ВСУ.

ВС РФ продолжили наносить групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны.

Удары в течение дня наносили высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА. В результате поражены: