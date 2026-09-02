Врач назвала фрукты, в которых больше всего сахара

По словам врача, среди свежих фруктов относительно больше сахара содержится в винограде, манго, черешне и бананах. В малине, чернике, землянике, клубнике, ежевике и грейпфруте его меньше. Сигова уточнила, что в авокадо сахара почти нет. «Но свежие фрукты не делятся на „хорошие“ и „плохие“. В них есть вода, клетчатка, витамины», — указала собеседница интернет-издания.

Ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова перечислила фрукты, в которых больше всего сахара. Об этом 2 сентября она сообщила интернет-изданию «NEWS.ru».

По словам врача, среди свежих фруктов относительно больше сахара содержится в винограде, манго, черешне и бананах. В малине, землянике, клубнике, чернике, ежевике и грейпфруте его меньше. Сигова уточнила, что в авокадо сахара почти нет.

«Но свежие фрукты не делятся на „хорошие“ и „плохие“. В них есть вода, клетчатка, витамины», — указала собеседница интернет-издания.