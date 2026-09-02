Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
20°
Птн, 04
22°
Сбт, 05
18°
ЦБ USD 87 0.25 03/09
ЦБ EUR 100.83 0.23 03/09
Нал. USD 87.52 / 87.19 03/09 15:27
Нал. EUR 102.00 / 102.24 03/09 15:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
2 часа назад
416
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
Вчера 16:20
2 038
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 720
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 249
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Врач из Рязанской области стал лучшим оториноларингологом во Всероссийском конкурсе
Врач Рязанской областной больницы имени Семашко Дмитрий Пшенников стал лучшим отоларингологом России. Он победил в федеральном этапе профильного конкурса. Рязанскую область на нем представляли 14 врачей и 6 средних медицинских работников. Дмитрий Сергеевич — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории и главный внештатный оториноларинголог Минздрава Рязанской области.

Врач из Рязанской области стал лучшим оториноларингологом во Всероссийском конкурсе. Об этом сообщает региональный минздрав.

Врач Рязанской областной больницы имени Семашко Дмитрий Пшенников стал лучшим отоларингологом России. Он победил в федеральном этапе профильного конкурса. Рязанскую область на нем представляли 14 врачей и 6 средних медицинских работников.

Дмитрий Сергеевич — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории и главный внештатный оториноларинголог Минздрава Рязанской области.