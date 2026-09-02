Врач из Рязанской области стал лучшим оториноларингологом во Всероссийском конкурсе
Врач Рязанской областной больницы имени Семашко Дмитрий Пшенников стал лучшим отоларингологом России. Он победил в федеральном этапе профильного конкурса. Рязанскую область на нем представляли 14 врачей и 6 средних медицинских работников. Дмитрий Сергеевич — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории и главный внештатный оториноларинголог Минздрава Рязанской области.
Врач из Рязанской области стал лучшим оториноларингологом во Всероссийском конкурсе. Об этом сообщает региональный минздрав.
Врач Рязанской областной больницы имени Семашко Дмитрий Пшенников стал лучшим отоларингологом России. Он победил в федеральном этапе профильного конкурса. Рязанскую область на нем представляли 14 врачей и 6 средних медицинских работников.
Дмитрий Сергеевич — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории и главный внештатный оториноларинголог Минздрава Рязанской области.