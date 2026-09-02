Врач из Рязанской области стал лучшим оториноларингологом во Всероссийском конкурсе

Врач Рязанской областной больницы имени Семашко Дмитрий Пшенников стал лучшим отоларингологом России. Он победил в федеральном этапе профильного конкурса. Рязанскую область на нем представляли 14 врачей и 6 средних медицинских работников. Дмитрий Сергеевич — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории и главный внештатный оториноларинголог Минздрава Рязанской области.