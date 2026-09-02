В США заявили о росте цен на топливо в мире из-за ударов ВСУ по России

Как указал Скотт Бессент, атаки ВСУ на энергоинфраструктуру РФ провоцируют рост цен на топливо в мире. «Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», — приводятся слова главы Минфина США.

Глава Минфина США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox заявил о росте цен на топливо в мире из-за ударов ВСУ по России. Его слова 2 сентября передало РИА Новости.

Как указал Скотт Бессент, атаки ВСУ на энергоинфраструктуру РФ провоцируют рост цен на топливо в мире.

«Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», — приводятся слова главы Минфина США.