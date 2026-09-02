В Соцфонде назвали даты поступления детских выплат за август

Выплаты и пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета в начале сентября. Об этом сообщается в канале Социального фонда в соцсетях. 3 сентября будут перечислены единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. 4 сентября семьи получат выплату из средств материнского капитала, которая обычно поступает 5 числа, но в этом месяце эта дата совпадает с выходным. Кроме того, 8 сентября будет зачислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей. Средства будут поступать на счета в течение дня, уточняется в публикации.

Выплаты и пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета в начале сентября. Об этом сообщается в канале Социального фонда в соцсетях.

3 сентября будут перечислены единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

4 сентября семьи получат выплату из средств материнского капитала, которая обычно поступает 5 числа, но в этом месяце эта дата совпадает с выходным.

Кроме того, 8 сентября будет зачислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей.

Средства будут поступать на счета в течение дня, уточняется в публикации.