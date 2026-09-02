В Севастополе взорвался автомобиль, есть пострадавшие

Утром 2 сентября в Гагаринском районе Севастополя взорвался автомобиль Mazda. В результате пострадал владелец машины, его госпитализировали. Взрыв произошел около 6:45 в районе улицы Колобова. По данным Telegram-каналов Baza и SHOT, под днищем автомобиля находилось самодельное взрывное устройство. Оно сработало до того, как водитель успел завести двигатель. По данным SHOT, мощность взрывного устройства составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Канал сообщает, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Утром 2 сентября в Гагаринском районе Севастополя взорвался автомобиль Mazda. В результате пострадал владелец машины, его госпитализировали. Об этом сообщает местное издание ForPost со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв произошел около 6:45 в районе улицы Колобова. По данным Telegram-каналов Baza и SHOT, под днищем автомобиля находилось самодельное взрывное устройство. Оно сработало до того, как водитель успел завести двигатель.

По данным SHOT, мощность взрывного устройства составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Канал сообщает, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники спецслужб и бригады скорой помощи.

Официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.