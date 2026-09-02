В рязанском онкодиспансере открылось новое отделение

В онкологическом диспансере начало работу новое отделение централизованного разведения противоопухолевых лекарственных препаратов. Отмечается, что это важный шаг для повышения безопасности, точности и качества проведения лекарственной противоопухолевой терапии. Раньше химиотерапевтические препараты готовили непосредственно в лечебных отделениях. Теперь же этот процесс полностью перенесён в специализированное помещение. Оно оснащено современными вытяжными шкафами и системами дозирования. Новое оборудование позволяет с высокой точностью рассчитывать дозировку препаратов, исключать ошибки и обеспечивать стерильность инфузионных растворов.