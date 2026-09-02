В Рязанской области проверили посевы сельхозкультур на ГМО

Летом специалисты Россельхознадзора обследовали посевы сельскохозяйственных культур в Рязанской области. Выездные обследования прошли в семеноводческих хозяйствах Александро-Невского, Сараевского, Старожиловского, Михайловского, Ухоловского, Рязанского, Кораблинского и Ряжского районов. Исследования показали, что в проверенных посевах не обнаружили генетического материала, измененного с помощью методов генной инженерии.

Летом специалисты Россельхознадзора обследовали посевы сельскохозяйственных культур в Рязанской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Выездные обследования прошли в семеноводческих хозяйствах Александро-Невского, Сараевского, Старожиловского, Михайловского, Ухоловского, Рязанского, Кораблинского и Ряжского районов.

Специалисты отобрали 85 проб зеленой массы семенных посевов и направили их в аккредитованную лабораторию для проверки на содержание ГМО.

Исследования показали, что в проверенных посевах не обнаружили генетического материала, измененного с помощью методов генной инженерии.

Нарушений обязательных требований во время обследований также не выявили.