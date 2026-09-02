В Рязанской области поймали пьяного водителя
За сутки на дорогах Рязанской области выявили 251 нарушение ПДД РФ, в том числе 1 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Также выявлено 6 нарушений, которые совершили водители грузовых транспортных средств, а также 55 нарушений, связанных с тонировкой.
В Рязанской области поймали пьяного водителя. Об этом сообщает региональное УМВД.
За сутки на дорогах Рязанской области выявили 251 нарушение ПДД РФ, в том числе 1 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Также выявлено 6 нарушений, которые совершили водители грузовых транспортных средств, а также 55 нарушений, связанных с тонировкой.