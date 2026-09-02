В Рязанской области «Патриот» насмерть сбил пешехода
Трагедия произошла вечером 1 сентября на улице Большая Дорога в Сапожке. 60-летний рязанец, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», сбил 60-летнюю местную жительницу, которая шла по обочине проезжей части в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области «Патриот» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает региональное УМВД.
Трагедия произошла вечером 1 сентября на улице Большая Дорога в Сапожке. 60-летний рязанец, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», сбил 60-летнюю местную жительницу, которая шла по обочине проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.