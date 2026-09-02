В Рязанской области открыли четыре новые женские консультации

В Рязанской области развивают сеть женских консультаций. Новые учреждения уже открыли в Рыбновском, Михайловском, Шиловском и Пронском округах. До конца 2026 года еще одну женскую консультацию планируют открыть в Ряжске. В январе 2027 года аналогичное учреждение должно появиться в Спас-Клепиках.

В Рязанской области развивают сеть женских консультаций. Новые учреждения уже открыли в Рыбновском, Михайловском, Шиловском и Пронском округах. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Ранее в районных центрах работали только отдельные кабинеты. Теперь женщины могут получать медицинскую и психологическую помощь в полноценных консультациях.

С пациентками работают врачи-гинекологи, акушерки, психологи, специалисты УЗИ и врачи других направлений. Обратиться за помощью могут не только жительницы районных центров, но и женщины из сел и деревень муниципалитетов.

Консультации оборудовали современной медицинской техникой.

До конца 2026 года еще одну женскую консультацию планируют открыть в Ряжске. В январе 2027 года аналогичное учреждение должно появиться в Спас-Клепиках.

Фото: соцсети Павла Малкова.