В Рязанской области иностранца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Установлено, что мужчина хотел дать взятку полицейскому, чтобы его и еще трех граждан не привлекли к административной ответственности. В служебном кабинете злоумышленник передал сотруднику 19 тысяч рублей, но тот не взял деньги. Шиловский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ и выписал ему штраф 80 тысяч рублей.

В Шиловском районе иностранца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Установлено, что мужчина хотел дать взятку полицейскому, чтобы его и еще трех граждан не привлекли к административной ответственности. В служебном кабинете злоумышленник передал сотруднику 19 тысяч рублей, но тот не взял деньги.

Шиловский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ и выписал ему штраф 80 тысяч рублей.