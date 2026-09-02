В Рязани заметили молодых людей, сливающих бензин с припаркованных авто

Инцидент произошел вечером 1 сентября на улице Ленинского Комсомола. По словам очевидцев, двое молодых людей сливали бензин с припаркованного автомобиля. «Приехали они на серебристой „двенашке“. Сначала катались по двору, высматривали жертву. От этой машины шуганули, но они успели слить с другой», — отметили в сообщении.