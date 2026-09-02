В Рязани устранили прорыв водопровода, часть улицы Дзержинского еще перекрыта

Сотрудники «Водоканала» устранил последствия прорыва водопровода на улице Дзержинского в районе дома 61. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В результате повреждения трубы диаметром 300 мм на проезжей части образовались трещины из-за гидроудара. Специалисты вскрыли поврежденный участок дороги и провели ремонт трубы. На месте происшествия работал экскаватор-погрузчик. В данный момент ведутся работы по расчистке зоны вокруг камеры и участка для завершения восстановления асфальтового покрытия, которое планируется закончить сегодня. Зона работ на проезжей части оградили для обеспечения безопасности дорожного движения.