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В Рязани построят новый беговой центр ВФЛА
В Рязани появится новый центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Здесь жители города смогут тренироваться, заниматься бегом и общаться с единомышленниками. Центр создают в рамках совместного проекта ВФЛА и АНО «Евразия». Всего в российских городах планируют открыть 23 такие площадки. Сейчас в Рязани монтируют основное здание центра. После его завершения рабочим предстоит перейти к внутренней отделке и благоустройству территории. Все работы планируют закончить до конца этого года.

В Рязани появится новый центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Здесь жители города смогут тренироваться, заниматься бегом и общаться с единомышленниками. Центр создают в рамках совместного проекта ВФЛА и АНО «Евразия». Всего в российских городах планируют открыть 23 такие площадки.

Сейчас в Рязани монтируют основное здание центра. После его завершения рабочим предстоит перейти к внутренней отделке и благоустройству территории. Все работы планируют закончить до конца этого года.

В центре будут как помещения для занятий и отдыха, так и открытые спортивные площадки. В здании разместятся раздевалки, душевые, тренировочный зал и камеры хранения. На прилегающей территории оборудуют прорезиненную беговую дорожку, зоны для тренировок и отдыха.

При этом пользоваться базовой инфраструктурой можно будет бесплатно. Посетителям будут доступны раздевалки, шкафчики, душевые и начальные тренировки.

Амбассадор проекта Влад Меркулов считает, что новый объект сможет объединить людей с разным опытом в беге.

«Инфраструктура бегового центра рассчитана как для тех, кто только делает первые шаги в беге, так и для опытных спортсменов. И те, и другие смогут с комфортом тренироваться в центре, а также проводить время и общаться в кругу единомышленников», — подчеркнул он.

Отдельно Меркулов обратил внимание на правила пользования спортивной инфраструктурой. В частности, прорезиненная дорожка предназначена для бега, поэтому велосипеды и самокаты могут повредить покрытие.

«Чем аккуратнее и бережнее мы будем относиться к инфраструктуре бегового центра, тем дольше она прослужит», — отметил амбассадор.

Фото: Пресс-служба ВФЛА