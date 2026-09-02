В Рязани поймали мигранта с «синтетикой»

Оперативники остановили иностранца на улице Пушкина в Рязани. При досмотре обнаружили в его одежде несколько свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 2,23 грамма. На этой же улице изъяли закладку с «синтетикой» массой 0,74 грамма, которую сделал злоумышленник. Как выяснили полицейские, иностранец приехал из Москвы с намерением сбыть через закладки наркотики и в тот же день уехать. При этом в столице молодой человек находился без регистрации, постоянного места жительства у него не было. Отмечается, что иностранец прибыл в Москву работать, однако через мессенджер устроился наркокурьером.

В Рязани задержан 21-летний гражданин страны среднеазиатского региона с партией «синтетики». Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники остановили иностранца на улице Пушкина в Рязани. При досмотре обнаружили в его одежде несколько свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 2,23 грамма. На этой же улице изъяли закладку с «синтетикой» массой 0,74 грамма, которую сделал злоумышленник.

Как выяснили полицейские, иностранец приехал из Москвы с намерением сбыть через закладки наркотики и в тот же день уехать. При этом в столице молодой человек находился без регистрации, постоянного места жительства у него не было. Отмечается, что иностранец прибыл в Москву работать, однако через мессенджер устроился наркокурьером.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Злоумышленник взят под стражу.