Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
24°
Чтв, 03
22°
Птн, 04
21°
ЦБ USD 86.75 0.37 02/09
ЦБ EUR 100.6 0.03 02/09
Нал. USD 87.20 / 87.20 02/09 15:40
Нал. EUR 102.10 / 102.35 02/09 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 512
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 202
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 660
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани поймали мигранта с «синтетикой»
Оперативники остановили иностранца на улице Пушкина в Рязани. При досмотре обнаружили в его одежде несколько свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 2,23 грамма. На этой же улице изъяли закладку с «синтетикой» массой 0,74 грамма, которую сделал злоумышленник. Как выяснили полицейские, иностранец приехал из Москвы с намерением сбыть через закладки наркотики и в тот же день уехать. При этом в столице молодой человек находился без регистрации, постоянного места жительства у него не было. Отмечается, что иностранец прибыл в Москву работать, однако через мессенджер устроился наркокурьером.

В Рязани задержан 21-летний гражданин страны среднеазиатского региона с партией «синтетики». Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники остановили иностранца на улице Пушкина в Рязани. При досмотре обнаружили в его одежде несколько свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 2,23 грамма. На этой же улице изъяли закладку с «синтетикой» массой 0,74 грамма, которую сделал злоумышленник.

Как выяснили полицейские, иностранец приехал из Москвы с намерением сбыть через закладки наркотики и в тот же день уехать. При этом в столице молодой человек находился без регистрации, постоянного места жительства у него не было. Отмечается, что иностранец прибыл в Москву работать, однако через мессенджер устроился наркокурьером.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Злоумышленник взят под стражу.