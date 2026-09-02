В Рязани объявили о наборе на курс юный охотник

С 1.09 .26 объявлен набор учеников на «курс юный охотник». Занятия будут проходить по адресу: Рязань ул. Фирсова д. 24 «дом охотника» два раза в неделю (вторник и четверг) с 17-00 до 19-00. Курс рассчитан на 7 месяцев обучения. По окончанию — выпускной экзамен. По результату получение охотничьего билета РОООиР (Рязанского областного общества охотников и рыболовов). Все занятия на курсах и вступление в общество охотников бесплатно. Принимаются все желающие от 12 до 21 года. На курсе идет изучение «правила охоты», «закон об оружии», техника безопасности владения охотничьим оружием, «Красная книга Рязанской области», биология птиц (с приглашаем орнитологов), обучаем владению духовыми манками (гусь, утка), занятия на круглом стенде (стрельба по тарелочкам), обучение правильному владению охотничьим оружием, биология животных, ветеринария, охотничье собаководство (кинология), техника безопасности на охоте, этика охотника, борьба с браконьерством, фотоохота.

С 1.09 .26 объявлен набор учеников на «курс юный охотник». Занятия будут проходить по адресу: Рязань ул. Фирсова д. 24 «дом охотника» два раза в неделю (вторник и четверг) с 17-00 до 19-00.

Курс рассчитан на 7 месяцев обучения. По окончанию — выпускной экзамен. По результату получение охотничьего билета РОООиР (Рязанского областного общества охотников и рыболовов).

Все занятия на курсах и вступление в общество охотников бесплатно.

Принимаются все желающие от 12 до 21 года.

На курсе идет изучение «правила охоты», «закон об оружии», техника безопасности владения охотничьим оружием, «Красная книга Рязанской области», биология птиц (с приглашаем орнитологов), обучаем владению духовыми манками (гусь, утка), занятия на круглом стенде (стрельба по тарелочкам), обучение правильному владению охотничьим оружием, биология животных, ветеринария, охотничье собаководство (кинология), техника безопасности на охоте, этика охотника, борьба с браконьерством, фотоохота.