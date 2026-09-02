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В Рязани началось тестирование нового автобуса
Отмечается, что в Рязани начали испытывать новый автобус ПАЗ «Ситимакс 8». Как указали транспортные активисты, это новая модель Павловского автобусного завода. Она отличается от распространенных в городе автобусов ПАЗ «Вектор НЕКСТ». Активисты заявили, что главные преимущества новой модели — низкий уровень пола при входе и широкая двойная дверь. Это, по их мнению, сделает посадку и высадку пассажиров более комфортной. Судя по кадрам, новый автобус начали испытывать на маршруте № 32 м3, который курсирует по направлению «улица Новоселов, 60 — Октябрьский городок».

В Рязани началось тестирование нового автобуса. Об этом сообщили 2 сентября в Telegram-канале «stvchannel».

Отмечается, что в Рязани начали испытывать новый автобус ПАЗ «Ситимакс 8». Как указали транспортные активисты, это новая модель Павловского автобусного завода. Она отличается от распространенных в городе автобусов ПАЗ «Вектор НЕКСТ», добавили в посте.

Активисты заявили, что главные преимущества новой модели — низкий уровень пола при входе и широкая двойная дверь. Это, по их мнению, сделает посадку и высадку пассажиров более комфортной, а также повысит доступность транспорта для людей с ограниченными возможностями и детей.

Вместимость «Ситимакс 8» — 32 человека. Уточняется, что это меньше, чем у привычного пазика, рассчитанного на 43 пассажира.

Судя по кадрам, новый автобус начали испытывать на маршруте № 32 м3, который курсирует по направлению «улица Новоселов, 60 — Октябрьский городок».

Фото: Telegram-канал «stvchannel — Рязань: о городской среде».