В Рязани легковушка влетела в столб

По словам очевидцев, авария произошла 2 сентября на перекрестке с круговым движением в районе остановки «Мясокомбинат» на Касимовском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что у машины поврежден бампер и капот. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.