В Рязани десятки улиц останутся без света в ночь на 3 сентября
Отключение пройдет с 23:00 2 сентября до 06:00 3 сентября на улицах: Бахмачеевская, Библиотечная, Бронная, Великанова, Ветеринарная, Вишневая, Восточная Окружная, Западная, Интернатская, Коломенская, Комбайновая, Костычева, Крупской, Магистральная, Мервинская, Московское шоссе, Народная, Новаторов, Октябрьская, Пирогова, Полина, Речная, Советская, Станкозаводская, Старореченская, Тракторная, Шабулина, Энгельса, Юбилейная. Также отключение затронет переулки: 1-й Бахмачеевский, 1-й Коломенский, 2-й Коломенский, 4-й Коломенский, 5-й Коломенский, 6-й Коломенский, 1-й Тракторный, 2-й Тракторный, 3-й Тракторный, 2-й Мервинский, 7-й Мервинский, 8-й Мервинский, 9-й Мервинский.
В Рязани в ночь со 2 на 3 сентября временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.
Отключение пройдет с 23:00 2 сентября до 06:00 3 сентября из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Без света временно останутся жители улиц:
- Бахмачеевская,
- Библиотечная,
- Бронная,
- Великанова,
- Ветеринарная,
- Вишневая,
- Восточная Окружная,
- Западная,
- Интернатская,
- Коломенская,
- Комбайновая,
- Костычева,
- Крупской,
- Магистральная,
- Мервинская,
- Московское шоссе,
- Народная,
- Новаторов,
- Октябрьская,
- Пирогова,
- Полина,
- Речная,
- Советская,
- Станкозаводская,
- Старореченская,
- Тракторная,
- Шабулина,
- Энгельса,
- Юбилейная.
Также отключение затронет переулки:
- 1-й Бахмачеевский,
- 1-й Коломенский,
- 2-й Коломенский,
- 4-й Коломенский,
- 5-й Коломенский,
- 6-й Коломенский,
- 1-й Тракторный,
- 2-й Тракторный,
- 3-й Тракторный,
- 2-й Мервинский,
- 7-й Мервинский,
- 8-й Мервинский,
- 9-й Мервинский.
Кроме того, без электроснабжения временно могут остаться жители Народного бульвара и Сельскохозяйственного проезда.