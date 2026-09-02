В Рязани десятки улиц останутся без света в ночь на 3 сентября

Отключение пройдет с 23:00 2 сентября до 06:00 3 сентября на улицах: Бахмачеевская, Библиотечная, Бронная, Великанова, Ветеринарная, Вишневая, Восточная Окружная, Западная, Интернатская, Коломенская, Комбайновая, Костычева, Крупской, Магистральная, Мервинская, Московское шоссе, Народная, Новаторов, Октябрьская, Пирогова, Полина, Речная, Советская, Станкозаводская, Старореченская, Тракторная, Шабулина, Энгельса, Юбилейная. Также отключение затронет переулки: 1-й Бахмачеевский, 1-й Коломенский, 2-й Коломенский, 4-й Коломенский, 5-й Коломенский, 6-й Коломенский, 1-й Тракторный, 2-й Тракторный, 3-й Тракторный, 2-й Мервинский, 7-й Мервинский, 8-й Мервинский, 9-й Мервинский.

В Рязани в ночь со 2 на 3 сентября временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение пройдет с 23:00 2 сентября до 06:00 3 сентября из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Без света временно останутся жители улиц:

Бахмачеевская,

Библиотечная,

Бронная,

Великанова,

Ветеринарная,

Вишневая,

Восточная Окружная,

Западная,

Интернатская,

Коломенская,

Комбайновая,

Костычева,

Крупской,

Магистральная,

Мервинская,

Московское шоссе,

Народная,

Новаторов,

Октябрьская,

Пирогова,

Полина,

Речная,

Советская,

Станкозаводская,

Старореченская,

Тракторная,

Шабулина,

Энгельса,

Юбилейная.

Также отключение затронет переулки:

1-й Бахмачеевский,

1-й Коломенский,

2-й Коломенский,

4-й Коломенский,

5-й Коломенский,

6-й Коломенский,

1-й Тракторный,

2-й Тракторный,

3-й Тракторный,

2-й Мервинский,

7-й Мервинский,

8-й Мервинский,

9-й Мервинский.

Кроме того, без электроснабжения временно могут остаться жители Народного бульвара и Сельскохозяйственного проезда.