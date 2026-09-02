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В Рязани десятки улиц останутся без света в ночь на 3 сентября
Отключение пройдет с 23:00 2 сентября до 06:00 3 сентября на улицах: Бахмачеевская, Библиотечная, Бронная, Великанова, Ветеринарная, Вишневая, Восточная Окружная, Западная, Интернатская, Коломенская, Комбайновая, Костычева, Крупской, Магистральная, Мервинская, Московское шоссе, Народная, Новаторов, Октябрьская, Пирогова, Полина, Речная, Советская, Станкозаводская, Старореченская, Тракторная, Шабулина, Энгельса, Юбилейная. Также отключение затронет переулки: 1-й Бахмачеевский, 1-й Коломенский, 2-й Коломенский, 4-й Коломенский, 5-й Коломенский, 6-й Коломенский, 1-й Тракторный, 2-й Тракторный, 3-й Тракторный, 2-й Мервинский, 7-й Мервинский, 8-й Мервинский, 9-й Мервинский.

В Рязани в ночь со 2 на 3 сентября временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение пройдет с 23:00 2 сентября до 06:00 3 сентября из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Без света временно останутся жители улиц:

  • Бахмачеевская,
  • Библиотечная,
  • Бронная,
  • Великанова,
  • Ветеринарная,
  • Вишневая,
  • Восточная Окружная,
  • Западная,
  • Интернатская,
  • Коломенская,
  • Комбайновая,
  • Костычева,
  • Крупской,
  • Магистральная,
  • Мервинская,
  • Московское шоссе,
  • Народная,
  • Новаторов,
  • Октябрьская,
  • Пирогова,
  • Полина,
  • Речная,
  • Советская,
  • Станкозаводская,
  • Старореченская,
  • Тракторная,
  • Шабулина,
  • Энгельса,
  • Юбилейная.

Также отключение затронет переулки:

  • 1-й Бахмачеевский,
  • 1-й Коломенский,
  • 2-й Коломенский,
  • 4-й Коломенский,
  • 5-й Коломенский,
  • 6-й Коломенский,
  • 1-й Тракторный,
  • 2-й Тракторный,
  • 3-й Тракторный,
  • 2-й Мервинский,
  • 7-й Мервинский,
  • 8-й Мервинский,
  • 9-й Мервинский.

Кроме того, без электроснабжения временно могут остаться жители Народного бульвара и Сельскохозяйственного проезда.