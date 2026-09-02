В Рязани аптечная корзина подешевела до 6904 рублей

По данным исследования, в августе аптечные продажи в Рязани снизились примерно на 3%, а средняя стоимость корзины уменьшилась на 4% — до 6904 рублей. Продажи препаратов для эндокринной системы выросли на 13%, средств для зрения — на 3%, тогда как препараты для ЖКТ просели на 12%, а контрацептивы — на 11%.

В Рязани аптечная корзина подешевела до 6904 рублей. Об этом сообщает сервис Megapteka.ru .

По данным исследования, в августе аптечные продажи в Рязани снизились примерно на 3%, а средняя стоимость корзины уменьшилась на 4% — до 6904 рублей.

Продажи препаратов для эндокринной системы выросли на 13%, средств для зрения — на 3%, тогда как препараты для ЖКТ просели на 12%, а контрацептивы — на 11%.