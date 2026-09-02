В России появится новый вид вклада и обновятся требования уже существующего

С 1 января следующего года в России будет введен новый вид вклада — жилищный вклад, а также обновятся требования по социальному вкладу. Об этом сообщил Денис Астафьев, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro, передает «ПРАЙМ».
Жилищный вклад предназначен для накопления средств на покупку жилья и будет обеспечен повышенной защитой от государства — до 10 млн рублей вместо стандартных 1,4 млн. Астафьев пояснил, что это не отдельный сберегательный продукт, а комбинация накопления и будущей ипотеки: банк сможет рассмотреть заявку на льготных условиях сразу после накопления минимального первоначального взноса.
Социальный вклад будет ориентирован на россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки, таких как многодетные семьи на едином пособии, участники социальных контрактов и пенсионеры с социальной доплатой. Лимит для этого вклада составит до 50 тысяч рублей, а срок — один год с возможностью продления при сохранении льготного статуса.
Астафьев отметил, что новые вклады не заменят традиционные депозитные продукты, а станут дополнительными вариантами для решения конкретных жизненных ситуаций.