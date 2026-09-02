В РГАТУ приняли более 1400 первокурсников

1 сентября в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева прошёл День знаний. В этом году первый курс пополнили более 1400 студентов — это будущие инженеры, агрономы, ветеринары, технологи, экономисты и зоотехники. С приветственным словом к собравшимся обратилась врио ректора Елена Правдина, которая поздравила первокурсников с началом нового этапа жизни и пожелала им успехов в учёбе, научных открытиях и яркой студенческой жизни. На празднике также выступили почётные гости: министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, иерей Константин Иванов.

В РГАТУ приняли более 1400 первокурсников. Об этом сообщает пресс-служба университета.

1 сентября в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева прошёл День знаний. В этом году первый курс пополнили более 1400 студентов — это будущие инженеры, агрономы, ветеринары, технологи, экономисты и зоотехники.

С приветственным словом к собравшимся обратилась врио ректора Елена Правдина, которая поздравила первокурсников с началом нового этапа жизни и пожелала им успехов в учёбе, научных открытиях и яркой студенческой жизни.

На празднике также выступили почётные гости: министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, иерей Константин Иванов.