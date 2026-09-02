В Москве мужчина с лопатой напал на прихожан церкви, есть пострадавшие
Мужчина кинулся на прихожан, выходящих из церкви. На место вызвали скорую. Тогда мужчина напал на фельдшера и разбил ей голову лопатой. 23-летняя девушка госпитализирована. У нее диагностировали перелом основания черепа. Она находится в тяжёлом состоянии в реанимации на ИВЛ. Агрессора застрелил прохожий, который пытался его остановить. Выстрел из травматического оружия попал мужчине в шею. Он скончался. Стрелка позже отпустили без привлечения к ответственности. Обвинение ему предъявлять не будут.
В Москве мужчина с лопатой напал на прихожан церкви, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина кинулся на прихожан, выходящих из церкви. На место вызвали скорую. Тогда мужчина напал на фельдшера и разбил ей голову лопатой.
23-летняя девушка госпитализирована. У нее диагностировали перелом основания черепа. Она находится в тяжёлом состоянии в реанимации на ИВЛ.
Агрессора застрелил прохожий, который пытался его остановить. Выстрел из травматического оружия попал мужчине в шею. Он скончался.
Стрелка позже отпустили без привлечения к ответственности. Обвинение ему предъявлять не будут.
Видео нападения можно посмотреть по