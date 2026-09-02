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В Касимове обновили рейтинг управляющих компаний
На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Касимова за второй квартал 2026 года. Компании распределили по местам на основании 12 показателей эффективности. При составлении рейтинга также учитывали мнение жителей. Голосование проходило с 1 по 15 июля. В тройку лучших управляющих компаний Касимова вошли: ООО «Касимовская УК»; ООО «ЖКО № 17 Касимов»; ООО «ЖКО № 17».

На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Касимова за второй квартал 2026 года.

Компании распределили по местам на основании 12 показателей эффективности. При составлении рейтинга также учитывали мнение жителей. Голосование проходило с 1 по 15 июля.

На итоговые позиции повлияли наличие предписаний Государственной жилищной инспекции и качество их исполнения, отсутствие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых инструментов для проведения собраний собственников и платформ обратной связи.

В тройку лучших управляющих компаний Касимова вошли:

  • ООО «Касимовская УК»;
  • ООО «ЖКО № 17 Касимов»;
  • ООО «ЖКО № 17».

Последнее место в рейтинге заняло ООО «Жилбытсервис Касимов».