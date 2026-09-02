В Госдуме предложили ввести видеонаблюдение в приютах для животных

Депутаты во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым и парламентариями Ярославом Самылиным и Александром Деминым предложили сделать обязательным видеонаблюдение в государственных и муниципальных приютах для животных. Авторы инициативы предлагают установить камеры у входов и выходов, в зонах приема и передачи животных, карантинирования, содержания, кормления и выгула. Также видеонаблюдение хотят вести в других местах, где сотрудники совершают действия, влияющие на жизнь и здоровье животных.

Депутаты во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым и парламентариями Ярославом Самылиным и Александром Деминым предложили сделать обязательным видеонаблюдение в государственных и муниципальных приютах для животных. Об этом передает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают установить камеры у входов и выходов, в зонах приема и передачи животных, карантинирования, содержания, кормления и выгула. Также видеонаблюдение хотят вести в других местах, где сотрудники совершают действия, влияющие на жизнь и здоровье животных.

Депутаты считают необходимым установить требования к срокам хранения записей и защите персональных данных. При этом камеры не должны снимать помещения, которые не связаны с содержанием животных. Записи предлагают предоставлять органам государственного контроля, прокуратуре и правоохранительным органам по их запросу.

По мнению авторов инициативы, видеонаблюдение позволит быстрее устанавливать обстоятельства случаев ненадлежащего содержания животных, усилить контроль за работой приютов и предотвратить жестокое обращение.

Кроме того, мера должна повысить прозрачность использования бюджетных средств и исполнения государственных и муниципальных контрактов.