В День знаний в Рязани и области пресекли 13 нарушений при торговле алкоголем

Напомним, в Рязанской области 1 сентября была запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия по проверке торговых заведений, особенно расположенных вблизи образовательных учреждений. В Рязани полицейские зафиксировали 10 фактов незаконной продажи спиртного в магазинах и кафе. Нарушения законодательства, регламентирующего реализацию алкоголя, выявлены также в Рязанском, Клепиковском и Шацком округах. Кроме того, полицейские обнаружили, что некоторые заведения отпускали алкогольную продукцию без лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих легальность товара. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, им грозят крупные штрафы.

В День знаний в Рязани и области пресекли 13 нарушений при торговле алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, в Рязанской области 1 сентября была запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия по проверке торговых заведений, особенно расположенных вблизи образовательных учреждений.

В Рязани полицейские зафиксировали 10 фактов незаконной продажи спиртного в магазинах и кафе. Нарушения законодательства, регламентирующего реализацию алкоголя, выявлены также в Рязанском, Клепиковском и Шацком округах.

Кроме того, полицейские обнаружили, что некоторые заведения отпускали алкогольную продукцию без лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих легальность товара. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, им грозят крупные штрафы.