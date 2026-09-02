В Башкирии подросток ударил ножом одноклассника на уроке

В гимназии села Кушнаренково утром 2 сентября произошел конфликт между девятиклассниками. В результате один из подростков ударил ножом своего одноклассника. Об этом сообщил первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев в своих соцсетях. Пострадавшего подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет, врачи оказывают ему необходимую помощь. Как сообщили в МВД Башкирии, о нападении с ножом полиции рассказал директор гимназии. 14-летнего подростка доставили в отдел полиции вместе с родителями.

В гимназии села Кушнаренково утром 2 сентября произошел конфликт между девятиклассниками. В результате один из подростков ударил ножом своего одноклассника. Об этом сообщил первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев в своих соцсетях.

Пострадавшего подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет, врачи оказывают ему необходимую помощь.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за личных разногласий. На место происшествия выехала антикризисная бригада Министерства просвещения республики.

Как сообщили в МВД Башкирии, о нападении с ножом полиции рассказал директор гимназии. 14-летнего подростка доставили в отдел полиции вместе с родителями.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Обстоятельства конфликта устанавливаются.