В App Store начали появляться мошеннические копии российских сервисов

Поддельное приложение Rutube в настоящее время занимает первое место среди бесплатных приложений в категории «Развлечения». Пользователи, скачавшие его, оставляют комментарии с просьбой обратить внимание на мошеннический характер приложения. Кроме Rutube, в App Store также доступно фальшивое приложение MaxMessenger, которое заняло вторую строчку в разделе «Социальные сети». Представители «Макса» подтвердили, что данное приложение не связано с их национальным мессенджером. Также в магазине появился сервис VK под названием VKI Video, который стал популярным в разделе «Газеты и Журналы». Пользователи жалуются на непонятный интерфейс на английском языке. В компании VK уточнили, что это приложение не имеет никакого отношения к их сервису.

В интернет магазине приложений App Store начали появляться мошеннические копии российских сервисов, включая «Макс», VK и видеохостинг Rutube. Об этом пишет РИА Новости.

Поддельное приложение Rutube в настоящее время занимает первое место среди бесплатных приложений в категории «Развлечения». Пользователи, скачавшие его, оставляют комментарии с просьбой обратить внимание на мошеннический характер приложения.

Кроме Rutube, в App Store также доступно фальшивое приложение MaxMessenger, которое заняло вторую строчку в разделе «Социальные сети». Представители «Макса» подтвердили, что данное приложение не связано с их национальным мессенджером и порекомендовали использовать официальную версию, доступную на RuStore и других платформах.

Также в магазине появился сервис VK под названием VKI Video, который стал популярным в разделе «Газеты и Журналы». Пользователи жалуются на непонятный интерфейс на английском языке и просят вернуть оригинальную версию «VK Видео». В компании VK уточнили, что это приложение не имеет никакого отношения к их сервису.