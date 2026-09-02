Рязанскую компанию оштрафовали за незаконную работу иностранцев

Железнодорожный районный суд Рязани назначил административные штрафы одной из местных компаний за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. Суд рассмотрел пять дел в отношении юридического лица. Проверка полиции показала, что компания допустила к работе по производству тротуарной плитки граждан Кубы, которые не имели разрешений на трудовую деятельность.

Железнодорожный районный суд Рязани назначил административные штрафы одной из местных компаний за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрел пять дел в отношении юридического лица. Проверка полиции показала, что компания допустила к работе по производству тротуарной плитки граждан Кубы, которые не имели разрешений на трудовую деятельность.

Кроме того, у организации не было необходимого разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Представитель компании признал вину и попросил суд учесть ее материальное положение и статус субъекта малого предпринимательства. Он просил заменить штраф предупреждением.

Суд признал организацию виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ. Компании назначили по 125 тысяч рублей штрафа по каждому из пяти дел. Общая сумма штрафов составила 625 тысяч рублей.

Постановления пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.