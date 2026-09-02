Рязанская медсестра заняла второе место на всероссийском конкурсе
Медсестра 3-го офтальмологического отделения Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Марина Дыкова заняла второе место на Всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая медицинская сестра». Об этом сообщили в правительстве Рязанской области. Марина Дыкова стала призером федерального конкурса, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки рязанских медицинских работников.
Медсестра 3-го офтальмологического отделения Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Марина Дыкова заняла второе место на Всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая медицинская сестра». Об этом сообщили в правительстве Рязанской области.
Марина Дыкова стала призером федерального конкурса, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки рязанских медицинских работников.