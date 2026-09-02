Рязанец получил 7 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 26-летнему местному жителю по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Суд установил, что в октябре 2025 года мужчина бесконтактным способом приобрел запрещенные вещества у неустановленного лица. Затем он расфасовал наркотик на небольшие партии и планировал оборудовать на территории Рязани тайники для их сбыта. Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступление и изъяли около 2 граммов наркотических средств.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 26-летнему местному жителю по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в октябре 2025 года мужчина бесконтактным способом приобрел запрещенные вещества у неустановленного лица. Затем он расфасовал наркотик на небольшие партии и планировал оборудовать на территории Рязани тайники для их сбыта.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступление и изъяли около 2 граммов наркотических средств.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

С учетом позиции государственного обвинителя рязанцу назначили 7 лет 5 месяцев лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.