Рязанцев ждет массовое отключение воды 3 сентября
Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: Дружная 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик); Качевская 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а и пр. Поселковая 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6, 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а; Предзаводская 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 9 (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49) и другие.
Рязанцев ждет массовое отключение воды 3 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресам:
- Дружная 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик);
- Качевская 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп. 4 ст 1 (ЦТП 1С), 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
- Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- п. Качево 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
- п. Мордасово 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
- Поселковая 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а;
- Предзаводская 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 9 (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49).
Также ресурса не будет c 11:00 до 14:00 по адресам:
- 8-й район 1, 2, 2 корп.2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24 корп.1, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 корп.1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 корп.1, 91а, 92, 93, 94, 95, 96, 96 корп.1, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 105а, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 110а, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124 корп.1, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140а, 141, 142, 143, 144, 145-145а, 145б, 146, 149, 150, 151, 151 корп.1, 152, 154, 155, 157, 158а, 159, 161, 165, 166, 169, 174, 178, 178а, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188б.