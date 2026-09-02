Рязанцев ждет массовое отключение воды 3 сентября

Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: Дружная 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик); Качевская 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а и пр. Поселковая 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6, 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а; Предзаводская 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 9 (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49) и другие.