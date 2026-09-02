Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
24°
Чтв, 03
22°
Птн, 04
21°
ЦБ USD 86.75 0.37 02/09
ЦБ EUR 100.6 0.03 02/09
Нал. USD 87.20 / 87.20 02/09 15:40
Нал. EUR 102.10 / 102.35 02/09 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 511
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 201
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 660
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев ждет массовое отключение воды 3 сентября
Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: Дружная 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик); Качевская 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а и пр. Поселковая 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6, 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а; Предзаводская 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 9 (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49) и другие.

Рязанцев ждет массовое отключение воды 3 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресам:

  • Дружная 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик);
  • Качевская 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп. 4 ст 1 (ЦТП 1С), 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
  • Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • п. Качево 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
  • п. Мордасово 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
  • Поселковая 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а;
  • Предзаводская 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 9 (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49).

Также ресурса не будет c 11:00 до 14:00 по адресам:

  • 8-й район 1, 2, 2 корп.2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24 корп.1, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 корп.1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 корп.1, 91а, 92, 93, 94, 95, 96, 96 корп.1, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 105а, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 110а, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124 корп.1, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140а, 141, 142, 143, 144, 145-145а, 145б, 146, 149, 150, 151, 151 корп.1, 152, 154, 155, 157, 158а, 159, 161, 165, 166, 169, 174, 178, 178а, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188б.