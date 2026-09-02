Рязанцев предупредили о риске вербовки через интернет

УМВД России по Рязанской области призвало жителей соблюдать цифровую осторожность, чтобы не стать жертвами вербовки через интернет. Полиция рекомендует не публиковать в открытом доступе точный адрес, место работы или учебы и сведения о родственниках. На личные вопросы от незнакомцев советуют не отвечать, а профиль в соцсетях по возможности закрыть для посторонних.

УМВД России по Рязанской области призвало жителей соблюдать цифровую осторожность, чтобы не стать жертвами вербовки через интернет.

Злоумышленники могут изучать открытые страницы пользователей, включая фотографии, публикации, реакции и сообщества, в которых они состоят. На основе этой информации они пытаются определить интересы человека, его уязвимые места и круг общения.

Полиция рекомендует не публиковать в открытом доступе точный адрес, место работы или учебы и сведения о родственниках. На личные вопросы от незнакомцев советуют не отвечать, а профиль в соцсетях по возможности закрыть для посторонних.

Также жителей призвали не раскрывать личную информацию в общих чатах и публичных обсуждениях. Заявки в друзья от незнакомых пользователей рекомендуется проверять, обращая внимание на дату создания аккаунта и другие сведения о его владельце.

Сообщения от неизвестных номеров и подозрительных аккаунтов в УМВД советуют игнорировать и блокировать отправителей.